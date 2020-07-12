Meteorolojiden "sağanak" uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve

doğusu ile Tokat, Afyonkarahisar ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve

doğusu, Tokat ile bu akşam ilk saatlerde

Afyonkarahisar ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve

gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle

saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve

Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu, Trabzon'un batısı

ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde

çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

