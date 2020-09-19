Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir çevrelerininde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

