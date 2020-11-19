YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 19.11.2020 08:23 | Son Güncelleme

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Antalya'nın batı kesimleri ile Muğla çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:39
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
18:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Ayfer Eczanesi
Cankaya
Cadde Park Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.