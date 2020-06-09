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Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresindeki vatandaşlar sağanak yağış ve su baskınları konusunda uyarıldı.
Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Kayseri ve çevresinde kısa süreli ve lokal olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Kocasinan
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Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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