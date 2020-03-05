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Meteoroloji’den ’toz bulutu’ uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın akşam ile cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.Bu nedenle, başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın akşam ile cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Bu nedenle, başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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