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Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

13.12.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli Tekirdağ

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