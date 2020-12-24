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Meteorolojiden Van için kuvvetli yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 10:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yerel kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte gün boyu kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te eksi 8, Hakkari’de eksi 3, Van ve Muş’ta ise eksi 4 derece olması beklenmektedir. Yağışların zaman zaman Van ili çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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