YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 13.07.2020 09:12 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 25, Bitlis’te 24, Muş’ta 29 ve Hakkari’de 27 derece olması beklenmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Başkan Zolan, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Van Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:00
Sabah
04:46
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:38
Yatsı
21:17

Van Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erciş’te sel 4 mahallede hasara yol açtı

Erciş’te sel 4 mahallede hasara yol açtı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.