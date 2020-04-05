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Meteorolojiden yağış ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 05.04.2020 08:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 12, Muş’ta 13, Bitlis’te 8 ve Hakkâri’de 11 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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İkindi
15:50
Akşam
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Yatsı
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Ipekyolu
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Ipekyolu
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Baskale
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Caldiran
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