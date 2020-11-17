Meteoroloji’den yarın için Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Marmara’da rüzgarın yarın (18.11.2020 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma (20.11.2020) günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.

