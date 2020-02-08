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Meteorolojiden yoğun kar, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 09:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (50-100km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Hakkâri ve Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta ise 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden akşam saatleri itibariyle etkisini arttırarak gece saatlerinde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
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Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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