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Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı

19.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yağışların Bitlis, Hakkari, Muş ve Van ilinin güneyinde ve kuzeyinde aralıklı olarak yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 4, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de eksi 1 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/sa) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel; dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bitlis, Muş, Hakkari ve Van ilinin güneyinde ve kuzeyinde görülecek olan kar yağışının aralıklı olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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