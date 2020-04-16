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Meteoroloji’den ’Zirai don’ uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 13:13 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece hafif zirai don olayının beklenildiği belirtilerek, çiftçilere uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece hafif zirai don olayının beklenildiği belirtilerek, çiftçilere uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"16.04.2020 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

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Kocasinan
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Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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