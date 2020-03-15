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Meteorolojiden Zonguldak için sarı uyarı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve yüksek kesimlerde zirai don beklendiğinden Zonguldak için uyarıda bulundu.Türkiye’yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gününden itibaren, Trakya, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri,İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Zirai dona karşı Zonguldak için de sarı uyarıda bulunan Meteoroloji, 19 Mart 2020 tarihine kadar zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden Zonguldak için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve yüksek kesimlerde zirai don beklendiğinden Zonguldak için uyarıda bulundu.
Türkiye’yi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gününden itibaren, Trakya, Marmara’nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri,İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Zirai dona karşı Zonguldak için de sarı uyarıda bulunan Meteoroloji, 19 Mart 2020 tarihine kadar zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Sarı uyarı; havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadisenin olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması şeklinde belirtiliyor.

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