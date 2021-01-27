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Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

27.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Meteorolojinin Afyonkarahisar ile ilgili yaptığı rüzgar ve kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, öğlen saatlerinde kentte karla karışık yağmur görüldü.

Meteorolojinin Afyonkarahisar ile ilgili yaptığı rüzgar ve kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, öğlen saatlerinde kentte karla karışık yağmur görüldü. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini göstermesi bekliyor.
Kentte öğlen saatlerinde şiddetli rüzgar ile başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat süren yağış trafikte sürücü ve yayaların zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışı hazırlıksız yakalananlar ise boş buldukları dükkan ve balkon altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bir çok vatandaş ise uzun geçen kurak dönemden sonra yağan yağışların sevindirici olduğunu ve ilerleyen günlerde de özellikle tarımsal ürünlerin verimli olması için sürmesini temenni etti.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Ece Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
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Bolvadin
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