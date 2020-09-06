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Meterolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Bingöl,Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaptı.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada:”Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinden seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğlen saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40- 60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor”denildi.
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmasını isteyen merkez,Rüzgarların kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde esmesinin beklenmesinden dolayı çatı uçması,ağaç ile direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

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