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Meteroloji’den Kars’a yağmur uyarısı

05.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’nden Kars için sağanak yağmur uyarısı geldi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kars ve çevrelerinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars ve Ağrı’da rüzgar, güney batılı yönlerden Iğdır’da ise doğulu yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Kars’ta son 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışlı hava, zaman zaman olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Sağanak yağmurdan dolayı bazı bölgelerde çiftçiler tarlarını tam anlamıyla ekimini yapamazken, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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Arpacay
Dilber eczanesi
Merkez
Tamer eczanesi
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