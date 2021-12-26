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  4. Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

Metil alkolün 2-3 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

26.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi, ölümcül olabildiği gibi uzun vadede, hareket ve algı bozuklukları, kalıcı görme kaybı, böbrek yetmezliği gibi geri dönülmesi zor hasarlara yol açıyor - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu: - "Bir çay kaşığı metil alkol içen kişilerde çok ciddi zehirlenme bulgularının olduğu görülüyor. Özellikle 2-3 çay kaşığı metil alkol tüketince kalıcı görme kayıplarına yol açabilir hatta 2-3 yemek kaşığı alındığında ölümcül bir reaksiyon olarak dönebilir"

AYBÜKE İNAL KAMACI- Sahte alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi, ölümcül olabildiği gibi uzun vadede, hareket ve algı bozuklukları, kalıcı görme kaybı, böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz hastalığı gibi geri dönülmesi zor hasarlara yol açıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sahte alkol tüketimi sonrası meydana gelen metil alkol zehirlenmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yüzbaşıoğlu, normalde alkolün içinde hem etil hem de metil alkol bulunduğunu ancak bandrollü alkollerde bunun kimyagerler tarafından fabrikada ayrılarak satışa sunulduğunu söyledi.

Sahte alkol üretiminde ise bunun mümkün olmadığını belirten Yüzbaşıoğlu, ister metil ister etil alkol olsun ikisinin de hızla kana karıştığını ve kişide sarhoşluk hissini meydana getirdiğini ifade etti.

Metil alkolün yarattığı sarhoşluk bulgularının kısa sürede geçmesinin mümkün olmadığını anlatan Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü metil alkolün vücudumuzda parçalanma süresi daha uzundur ve genelde 10 saat sonra klinik tablolar ağırlaşmaya başlar. Santral sinir sistemi bulguları baş ağrısı, bulantı, kusma ve göz sinirlerinde bir hassasiyet oluşur. İlk başta hasta görme bulanıklığı, görme kaybı ve kar yağdı manzarası gibi şikayetlerle acil servise başvuru yapar."

Yüzbaşıoğlu, hayatı tehdit edici fonksiyon bozuklukları yaşayan bu hastalarda acil servise erken başvurunun çok kritik olduğuna dikkati çekti.

- "Genelde alkolü kendisi üreten kişiler metil alkol zehirlenmesiyle geliyor"

Sahte içki satma potansiyeli olan yerlerden alkol alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Yüzbaşıoğlu, "Acil servise başvurularda genelde alkolü kendi üreten kişiler metil alkol zehirlenmesiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, bazı alkol bağımlıların kimi zaman kolonya içtiğini ve buna bağlı metil alkol zehirlenmesi yaşadığını da belirterek "Bir çay kaşığı metil alkol içen kişilerde çok ciddi zehirlenme bulgularının olduğu görülmüş, özellikle siz 2-3 çay kaşığı metil alkol tüketirseniz sizde kalıcı görme kayıplarına yol açabilir, hatta siz 2-3 yemek kaşığı aldığınızda size ölümcül bir reaksiyon olarak dönebilir." dedi.

- "Metil alkol, beyin üzerinde ciddi hasarlara yol açar"

Metil alkolün çok toksik bir madde olduğunu ve uzun vadede çok ciddi sağlık problemlerine yol açacağını vurgulayan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle metil alkol santral sinir sistemi yani beyin üzerinde ciddi hasarlara yol açar. Bunlar, ciddi hareket bozuklukları, algı bozukluklarına kadar değişen tabloyla gelir. En önemlisi, görme kaybına yol açar ve bu kalıcı olacaktır, böbrek yetmezliğine götürüp sizi bir ömür boyu diyaliz hastası yapabilir. Dolayısıyla oluşan hasarların geri döndürülmesi çok zordur."

Yüzbaşıoğlu, son dönemlerde sahte alkol üretiminin ve acil servislere buna bağlı başvuruların arttığına dikkati çekerek herkese dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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