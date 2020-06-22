Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz'in Yarına Tek Bilet filmindeki sevişme sahnesi olay oldu!

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yarına Tek Bilet" filminde Ankara'dan İzmir'e doğru gerçekleştirilen yolculuk sırasında yolları kesişen iki yabancının romantik hikayesi anlatılıyor.

Gerçek hayatta sevgili olduğu iddia edilen Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in, trendeki sevişmeleri sosyal medyanın gündemine girdi.

Akdülger'in yine aynı platformdaki "Atiye" dizisinde Beren Saat ve Melisa Şenolsun'la sevişme sahneleriyle gündeme gelmişti.

YARINA TEK BİLET KONUSU

Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor.



