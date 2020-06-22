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  4. Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz'in Yarına Tek Bilet filmindeki sevişme sahnesi olay oldu!

Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz'in Yarına Tek Bilet filmindeki sevişme sahnesi olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan "Yarına Tek Bilet" filmindeki sevişme sahnesi damga vurdu. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları konuşulurken bu iddialı sahnelerde gündem oldu.

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yarına Tek Bilet" filminde Ankara'dan İzmir'e doğru gerçekleştirilen yolculuk sırasında yolları kesişen iki yabancının romantik hikayesi anlatılıyor.

Gerçek hayatta sevgili olduğu iddia edilen Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in, trendeki sevişmeleri sosyal medyanın gündemine girdi.

Akdülger'in yine aynı platformdaki "Atiye" dizisinde Beren Saat ve Melisa Şenolsun'la sevişme sahneleriyle gündeme gelmişti.

YARINA TEK BİLET KONUSU

Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sanatmi oluyo simdi bu kepazelikte..tipe bakya.vücudunu kariyeri ugruna harcayan,edep sorunu olan lara yazikya.
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