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Metin Akpınar süpervizörlüğünde 'Deli Bayramı'

10.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Metin Akpınar süpervizörlüğündeki yeni oyunu ‘Deli Bayramı’ ve DasDas’ta oynanacak ilk Shakespeare oyunu ‘Romeo ve Juliet’ için geri sayım başladı.

Metin Akpınar süpervizörlüğünde 'Deli Bayramı'

DasDas, yeni tiyatro sezonu için kapılarını yeniden açacağı Ekim ayına usta sanatçı Metin Akpınar’ın süpervizörlüğünü üstlendiği iddialı oyunu ‘Deli Bayramı’ ile giriyor.

Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme döktüğü efsane eser ‘Deliler’in günümüze uyarlanmış hali olan ‘Deli Bayramı’nda tüm karakterler, bu sefer DasDas’ı ele geçiriyor.

Deli Bayramı (1)

Kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu’nun yer aldığı ‘Deli Bayramı’, 1 Ekim Cuma akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de prömiyerini yapacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

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Metin Akpınar
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