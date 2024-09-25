Metin Arolat'ın fenalaşıp düştüğü anlar ortaya çıktı! Kahreden anlar...

Metin Arolat'ın fenalaşıp düştüğü anlara Ekol TV ulaştı. Sevilen şarkıcı Arolat'ın son anlarına ait yeni görüntüler sevenlerini kahretti.

Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül akşamı sahne alan ve aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Arolat için İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi, ünlü isim memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Sahnede fenalaşan Metin Arolat'ın o anları ortaya çıktı. Görüntülerde Arolat'ın seyircilerin yanına oturup şarkı söylediği sırada bir anda kendinden geçip masaya düştüğü görülüyor.

İHMAL İDDİALARINA TEPKİ

Metin Arolat'ın ölümü sonrası ihmal iddiaları gündeme gelmişti. Armağan Çağlayan tepki göstererek "Arkadaşlar ölen öldü, bu polemikler niye anlamıyorum ben. Öldü mü öldü. Bizim can arkadaşımız öldü mü öldü! Neyi tartışıyoruz? Bırakın herkes yasını tutsun" demişti.