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Metin Mengüç yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri merkezde faaliyet gösteren kulüplerin delegeleri ile bir araya gelerek yaklaşan kongre öncesi fikir alışverişinde bulundular.Gaziosmanpaşaspor mahallesinde bulunan Gaziosmanpaşaspor’a ait çay bahçesi ev sahipliğinde gerçekleşen merkez kulüp ziyaretleri 2 gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşti.Yapılan görüşmelerde Gaziosmanpaşaspor, Gökköy, Osmaniyespor, 1905 Spor, Arıspor, Kartalspor, Kurtuluşspor, Karesi Belediyespor, Kuzeyordu, Vicdaniyespor, Ceylanspor, Ayşebacı Fatihspor, Tatlıpınarspor, Yenikavak, Şabanlarspor, Nergizspor, Harb-iş, Esnafspor, Yenicespor ve Yeni Sanayispor takımlarının delegeleri ve yöneticileri yer aldı.

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri merkezde faaliyet gösteren kulüplerin delegeleri ile bir araya gelerek yaklaşan kongre öncesi fikir alışverişinde bulundular.
Gaziosmanpaşaspor mahallesinde bulunan Gaziosmanpaşaspor’a ait çay bahçesi ev sahipliğinde gerçekleşen merkez kulüp ziyaretleri 2 gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşti.
Yapılan görüşmelerde Gaziosmanpaşaspor, Gökköy, Osmaniyespor, 1905 Spor, Arıspor, Kartalspor, Kurtuluşspor, Karesi Belediyespor, Kuzeyordu, Vicdaniyespor, Ceylanspor, Ayşebacı Fatihspor, Tatlıpınarspor, Yenikavak, Şabanlarspor, Nergizspor, Harb-iş, Esnafspor, Yenicespor ve Yeni Sanayispor takımlarının delegeleri ve yöneticileri yer aldı. Kongre öncesi ziyaretlerini sürdüren Metin Mengüç ve yönetimi ziyarette kulüplerin sorunları ve isteklerini dinlerken ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

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