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Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezinde sona doğru

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.09.2020 12:14 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi hayırsever vatandaşların desteklerini Eskişehir’e kazanım olarak sunmaya devam ederken Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediyesi hayırsever vatandaşların desteklerini Eskişehir’e kazanım olarak sunmaya devam ederken Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezinin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin işbirliği ile kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Yaşam ve Bakım Merkezinin yapımı, Aralık 2018’de imzalanan protokolün ardından aralıksız şekilde sürüyor. Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, 106 yatak kapasitesine sahip olacak. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezinin toplam inşaat alanı ise 4 bin 684 metrekareden oluşuyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ataç incelemelerinin ardından, “Tesisimizde 34 tane 3 kişilik oda, 2 adet 2 kişilik oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alacak. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. İlave blokların yapılması halinde 96 yatak daha eklenebilecek merkezin toplam kapasitesi ise 202’ye kadar yükselebilecek. Çalışmalar ile projemiz yakın zamanda hazır hale gelecek. Eskişehirlilerin bizlere duyduğu güven ile kentimize katma değer sunmaya devam edeceğiz. Kentimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Ataç’a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti.

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