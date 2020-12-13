Metin Saraç’tan ilk milli helikopter motor açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı, Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim töreninin ardından TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEİ) tarafından il protokol üyelerinin katılımıyla hatıra günü etkinliği düzenlendi.

TEİ’de gerçekleşen etkinliğe katılan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkan Vekili Metin Saraç, TEİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit’ten ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün özellikleri hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Saraç, ilk milli motorun Eskişehir’de üretilmiş olmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, “İlimizde üretilen ilk milli helikopter motoru olan TEİ-TS1400, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak olması bizleri son derece gururlandırmıştır” dedi.

Eskişehir havacılık sanayinin kalbi

Türkiye’nin ilk milli helikopter motorunun Eskişehir’de üretilmiş olmasının Eskişehir’in havacılık sanayinde ne kadar güçlü olduğunun kanıtı olduğunu aktaran Saraç, “Üretilen motor Eskişehir’deki havacılık sanayinin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Türkiye’nin havacılık sanayinin merkezi ve kalbinin Eskişehir olduğu bu motorla bir kez daha tescil edilmiştir. Ayrıca bu motor Türk sanayinin ulaşmış olduğu üretim gücü ve kabiliyetinin, mühendislik becerisinin, imalat kabiliyetinin dünya ile boy ölçüşebilecek bir yapıda olduğunu göstermesi açısından da çok anlamlıdır. Motorun üretilmesinde emeği geçen başta Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Akşit olmak üzere, TEİ üst yönetimini, mühendis ve işçi arkadaşlarımız yanı sıra bu motorun yapımına katkıları olan Eskişehirli firmalarımız ve diğer sanayi kuruluşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

