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Metin Uca'dan şaşkına çeviren özel hayat itirafı! "Açık ilişki yaşıyorum"

01.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane TV programı Passaparola ile geniş kitlelerce tanınan sunucu ve haber spikeri Metin Uca, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birlikte olduğu 3 kadının hayatını kaybettiğini söyleyen Uca, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. "Açık ilişki yaşamayı kabul eden kadınlarla birlikte oluyorum" diyen Uca, "Seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar" sözleriyle şaşırttı.

Metin Uca'dan şaşkına çeviren özel hayat itirafı! "Açık ilişki yaşıyorum"

Ünlü sunucu ve ve haber spikeri Metin Uca, Haberler.com'a konuk oldu. Bağlanma korkusundan bahseden Uca, ilişkileri hakkında da çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"KENDİME YETMEYE ÇALIŞIYORUM VE ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Yalnızlık korkun var mı?" sorusu üzerine konuşan Metin Uca, "60 yaşındayım ve yalnızım. Aman bana bir şey olursa diye bir kadınla birlikte olma taraftarı değilim. Bu o kadına haksızlık olur. Kendi adıma yetmeye çalışıyorum. Ölümden de korkmuyorum. Güzel öleceğimi düşünüyorum" dedi.

"BİRLİKTE OLDUĞUM 3 KADINI KAYBETTİM"

Hayatı boyunca hep ölümlerle sınandığını söyleyen ünlü sunucu, sözlerine şöyle devam etti: 30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım. Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara'da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya'yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm."
Metin Uca'dan çok konuşulacak özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum

"SEÇKİN ZEVKLERİ OLAN VE YAŞI GELMİŞ KADINLAR..."

"3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım. Bundan sonra ilişkileri daha yüzeysel, tutkulu ama evliliğe gitmeyecek bir düzeyde yaşamayı tercih ettim. Açık ilişki yaşamayı kabul edenlerle birlikte oluyorum. Hayattan keyif almayı pek çok şeyin önünde tutan, seçkin zevkleri olan ve yaşı gelmiş kadınlar oluyor genelde. Hayatımı paylaştığım bir kadına yük olmadım. Mutluyum, hayattan keyif alıyorum ve asla bırakmak gibi bir niyetim yok."

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