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Metin Yavuz; "Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz"

AYDIN HABERLERİ  | 21.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem, DSİ 21.

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, İlgili Şube Müdürleri ve Yenipazar Mahalle Muhtarı ile bir araya gelen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, mahallelerin sorunları ve çözümleri yönünde gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda muhtarların birer mihenk taşı olduklarının altını çizen AK Partili Yavuz, “Mahallelerimizin gelişimi ve değişimi konusunda iş birliği ve çözüm sürecine ortaklık yapan değerli muhtarlarımız, en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarımızdır. Bu vesile ile bugün Yenipazar programımızda ilçe kaymakamımız ve kurum müdürlerimiz ile birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. 18 mahallemizden bir muhtarımız mazereti olduğu için katılamadı. Diğer 17 muhtarımız ile mahallelerimizin ihtiyaçları ve çözümleri üzerine faydalı bilgi alışverişinde bulunarak gerekli notlarımızı aldık. Muhtarlarımıza katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz” dedi.

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