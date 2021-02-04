Metro Türkiye 4. kez En İyi İşveren oldu

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, geliştirdiği insan kaynakları politikalarındaki başarılı stratejisiyle Top Employers Institute tarafından 4. kez En İyi İşveren sertifikasına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye bir kez daha Türkiye'de perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar arasında bu sertifikayı almaya hak kazanan tek marka oldu.

4 bin 500 çalışanının memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi insan kaynakları politikaları uygulayan Metro Türkiye, başarısını insan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, refah ve çeşitlilik gibi 20 farklı alandaki yenilikçi yaklaşımıyla bir kez daha kanıtladı.

Metro, Avrupa operasyonuyla ise 7. kez En İyi İşveren unvanına layık görüldü.

Metro Türkiye İK stratejisi kapsamında yeni bir iç iletişim platformu oluştururken, yetenek yönetimi ve eğitimi birleştirdiği yeni bir online sisteme geçerek eğitim, performans, kariyer, yetenek yönetimini de tek çatı altında topladı. Metro Türkiye çalışanları, Metro’nun faaliyet gösterdiği 34 ülkeyle eş zamanlı olarak şirket içi verilerin tamamına, webinar, kütüphane, eğitim gibi portallara erişebiliyor.