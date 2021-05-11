Metro Türkiye, çiftçilere ve üreticiye verdiği desteklerle yerel üretimi güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, verdiği eğitimler ile çiftçilerin ürünlerinin gerçek değerinin ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, 800’ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle de iş birliği yürütüyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çiftçilik mesleğinin önemine dikkati çekmek ve bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 14 Mayıs'ta Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Yapılan araştırmalar salgın döneminde yerel ürünlerin tercih edilme oranının yüzde 54’ten yüzde 76'ya ulaştığını gösteriyor. Bu yükseliş, tüketicilerin artan gıda ihtiyacını karşılamasını sağlayan çiftçilerin ve yerel tarımın ne denli önemli olduğu da bir kez daha ortaya koydu.

30 yıldır Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağını dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, sadece salgında değil kuruluşundan bu yana yerel tarımın ve üreticinin kalkınmasını sağlayan çalışmalar yapıyor.

Sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında eğitimler vererek üreticileri bilgilendiren Metro Türkiye, 2012 yılından bu yana yürüttüğü Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi ile de yerel ürün tedarikçilerini Coğrafi İşaretli Ürün sertifikası alabilmeleri için destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri sadece ekonomik değere dönüştürmekle kalmıyor, küresel pazarlara açılmasına da aracılık ediyor. Bu kapsamda 2018 yılından bu yana Metro’nun faaliyet gösterdiği ülkelere 10 milyon avro değerinde 12 bin 500 ton coğrafi işaretli ve yerel ürün ihraç eden Metro Türkiye, ayrıca yeni ürünlerin reyonlarında yer alması için de kooperatif fuarlarına katılıyor. Burada üretici grupları ve kooperatiflerle bir araya gelerek; ambalajlama, etiketleme, paketleme gibi noktalarda Metro standartlarını nasıl karşılayabileceklerini aktararak bu ürünleri hak ettiği değerlerde pazara sunulmasını sağlıyor.