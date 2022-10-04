Metro Türkiye, Rioba lezzetleriyle İstanbul Kahve Festivali'nde yerini alıyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye kendi markası Rioba ile yöresel kahve çeşitlerinden farklı aromalı çaylara, organik soğuk smoothie çeşitlerinden kahve eşlikçisi lezzetlere kadar birçok ürünü İstanbul Kahve Festivali'nde katılımcılarına sunacak.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullu kahve tutkunları, bu yıl 8'inci kez Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek Kahve Festivali’nde bir araya gelecek.

6-9 Ekim'de düzenlenecek festivalde Metro Türkiye, kendi markası Rioba ile yer alacak.

Şirket 30 yılı aşkın bir süredir müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak için ürün yelpazesini genişletmeye ve kendi markası altında sunduğu ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Kendi markalarından olan Rioba ile sıcak-soğuk kahve, çay ve organik smoothie çeşitlerinden tüketime hazır fırın lezzetlerine, kokteyller için şuruplardan kahve eşlikçisi draje ve çikolatalara kadar hızlı ve pratik bir şekilde tüketilebilecek birçok ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Bu çerçevede tüketiciler İstanbul Kahve Festivali’nde Metro Türkiye standına uğrayarak birbirinden leziz Rioba çeşitlerini tadabilecek.

- Metro Türkiye raflarında 23 çeşit kahve satışa sunuluyor

Verilen bilgiye göre, Metro Türkiye raflarında Rioba markasıyla 8 farklı çekirdek kahve, 6 kapsül, 6 öğütülmüş kahve seçeneği, çekilmiş ve öğütülmüş Türk kahvesi çeşitleri ile 23 çeşit kahve satışa sunuluyor.

Sadece kahve değil çay severler için de birçok çeşit sunan Metro Türkiye, Rioba markası ile 4’ü beyaz çay olan 18 farklı çay çeşidi de sunuyor.

Metro Türkiye aynı zamanda kahve ve çayların yanına eşlik edecek makaron çeşitlerinden kruvasan ve kurabiye çeşitlerine, yaban mersinli muffinden çikolata ve drajelere, hazır cheesecake, sufle, tiramisu, waffle, mozaik pasta, haşhaşlı limonlu ve havuçlu kek çeşitlerine kadar birbirinden lezzetli ürünleri de Rioba markasının altında raflarına getiriyor.

