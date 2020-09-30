Metro Türkiye'den 4'üncü Sürdürülebilirlik Raporu

2019 sonuna kadar mağazalarında et izlenebilirlik bilgisini e-faturaya aktaran mağaza zinciri, et tedarikçilerinin yüzde 100'ünün barkotlu etiket sistemine geçmesini de sağladı.

Mağaza zinciri, bu yaklaşımla tedarik zincirinde şeffaflığı sağlıyor, müşterileri de sorumlu tüketim konusunda teşvik ediyor.

Metro Türkiye, izlenebilirliği tedarik zinciri süreçlerine dahil ederek ürünlerinin gıda güvenliğini ve kalitesini güvence altına alıyor, türlerin korunmasına destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları’nın temel seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2018-2019 dönemindeki performans, aksiyon, hedef ve gelecek planları paylaşılıyor.

Satın alınan tüm etlerin izlenebilirliği ile ilgili Türkiye’de bir ilk olan GS1-128 barkod uygulamasına 2020 yılında başlayan Metro Türkiye'de müşteriler, mağazalarından satın aldıkları tüm karkas ve vakum et ürünlerinin çiftlikten rafa geliş hikayesini faturalarda görebiliyor.

Metro Türkiye, et ve balık izlenebilirliği uygulamalarıyla 2018'de Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü'nün de sahibi oldu.

2019 yılı itibarıyla yüzde 99'u yerel tedarikçi olmak üzere toplam sayısı 5 bin 44 olan tedarikçileri ile geniş bir değer zincirine sahip olan Metro Türkiye, bu zincir boyunca yüksek kalite ve güvenlik standartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenli olarak denetimler ve analizler gerçekleştiriyor.

- Gıda güvenliği için bir yılda 5 bin 461 analiz gerçekleştirildi

Tedarik ettiği ürünleri mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, pestisitler, ağır metaller gibi 1.600 parametre açısından analiz eden mağaza, tüm tedarikçilerini Uluslararası Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) standartları temelinde hazırlanan IFS Global Market Food ve MAS (Metro Assessment Solution) sistemine göre ürün güvenliği ve hijyen gereklilikleri açısından denetliyor.