Metro Türkiye'den bayram sofraları için tatlılar

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, bayramda 40 binden fazla ürün çeşidiyle bayram sofralarının ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken, geleneksel Türk tatlıları ile lezzetleri sofralara getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, Kemalpaşa tatlısından fincan kadayıfa, revaniden peynir tatlısı çeşitlerine, kuru baklavadan künefe, şekerpare, kalburabastı ve coğrafi işaretli Antep katmerine kadar onlarca geleneksel tatlıyı "Metro Chef" markası altında bayram sofralarına taşıyor.

Şirket, bayramda çikolatadan lokuma, şekerlemeden drajelere uzanan birbirinden lezzetli bayram ikramlıklarını da geniş ürün çeşitliliği ile müşterilerine sunuyor.

Metro Türkiye bünyesi altında yer alan Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri, profesyonel mutfaklara yönelik tarifleri "ben kendi mutfağımın şefiyim" diyenlere özel yorumluyor.

Geleneksel tatlılardan revaninin modern dokunuşlar ile birleştiği "Çilek Sorbeli Revani" tarifi ile misafirler için bayram sofraları için öneriliyor.

