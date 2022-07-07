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Metro Türkiye’den bayram sofralarına tat katacak tatlılar

07.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda tatlı misafirlere ikram edilirken, ziyaretlere eli boş gitmemek için ise çikolatadan lokuma, şekerlemeden drajelere uzanan birbirinden lezzetli bayram ikramlıklarını da 9,90 TL’den başlayan geniş ürün çeşitliliği ile müşterilerine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye bu bayram da 40 binden fazla ürün çeşidiyle bayram sofralarının tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyor.

Metro'dan yapılan açıklamaya göre, geleneksel Türk tatlıları ile lezzetleri sofralara getiriyor.

30 yılı aşkın süredir Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, Kemalpaşa tatlısından fincan kadayıfa, revaniden peynir tatlısı çeşitlerine, kuru baklavadan künefe, şekerpare, kalburabastı ve Coğrafi İşaretli Antep katmerine kadar onlarca geleneksel tatlıyı Metro Chef markası altında bayram sofralarına taşıyor.

Bayramda tatlı misafirlere ikram edilirken, ziyaretlere eli boş gitmemek için ise çikolatadan lokuma, şekerlemeden drajelere uzanan birbirinden lezzetli bayram ikramlıklarını da 9,90 TL’den başlayan geniş ürün çeşitliliği ile müşterilerine sunuyor.

Metro Türkiye bünyesi altında yer alan Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şefleri profesyonel mutfaklara yönelik tarifler hazırlıyor. Geleneksel tatlılardan revaninin modern dokunuşlar ile birleştiği Çilek Sorbeli Revani tarifi, bayram sofralarına yeni bir lezzet katıyor.

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