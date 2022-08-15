Metro Türkiye’den hafif ve sağlıklı yaz akşamları için tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, sofralara sağlık ve lezzet katması için yerel ve coğrafi işaretli ürünlerden, taze meyve sebze ürünlerine, hafif salata malzemelerinden iç ferahlatıcı organik içeceklere kadar geniş yelpazede ürünlerini raflarında sunuyor

Metro Türkiye'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, yaz akşamlarında sağlıklı bir beslenme planı için aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine, su ve vitamin içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllı ürünleri tavsiye etti.

Koçak, yaz akşamlarında sağlıklı bir beslenme planı için öğleden sonra hafif bir atıştırmalık tüketmenin önemini vurgulayarak, bu ara öğünün akşam yemeğine kadar enerjik olmayı sağlamasının yanı sıra sofrada aşırıya kaçmayı da önleyeceğine dikkati çekti.

Sıcak havalarda aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şeklinin en iyi seçenek olduğunu belirten Koçak, bunun için balık, zeytinyağlı sebzeler, meyve ve salatalardan oluşan Akdeniz diyetini önerdi.

Yeterli protein alımı için bitkisel proteinlere yönelmenin de önemine dikkati çeken Koçak, kuru baklagilleri yazın sıcak yemek olarak tüketmek istemeyenler için çorbalara veya salatalara eklenerek tüketilmesi seçeneğini sunduğunu belirtti.

Özellikle sıvı tüketiminin önemini vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

"Konu sıcak havalar olduğunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise yeterli sıvı desteğini sağlamak. Susamayı beklemeden su tüketmeye, günde 2-2,5 litre su tüketimini tamamlamaya özen gösterin. Su tüketmekte zorlanıyorsanız, suyun içine bir-iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane ve limon ekleyerek de tüketebilirsiniz. Elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, kefir, cacık, soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata gibi alternatiflerin de sıcak havalarda sıvı almanıza destek olacak en güzel seçimler olduğunu unutmayın. Günde 1-2 şişe maden suyu tüketerek de vücudunuza elektrolit ve sıvı desteği sağlayabileceğinizi aklınızda bulundurun."

- Metro Türkiye, sağlıklı beslenme için her türlü ihtiyacı karşılamaya devam ediyor

Açıklamaya göre, herkes için sağlıklı beslenme anlayışı ile 30 yılı aşkın bir süredir müşterilerine her zaman kaliteli ve güvenilir ürünleri sunan Metro Türkiye, yaz aylarında müşterilerinin hafif ve sağlıklı beslenmesine yardımcı olan ürünleri geniş bir yelpazede sunmaya devam ediyor.

Marka, yerel ve coğrafi işaretli ürünlerden taze meyve sebze çeşitlerine, salataları süsleyecek bakliyat ve soslardan iç ferahlatıcı organik içeceklere kadar birçok çeşit ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Yerelleşmeye verdiği önem ile meyve ve sebze ürünlerinin yüzde 25-30'luk bölümünü kooperatiflerden tedarik eden Metro Türkiye, Finike portakalından, Zile pekmezine, Ereğli siyah havucundan Aydın kestanesine kadar 200’ü aşkın coğrafi işaretli ürünü de raflarında sunarak sağlıklı sofralar için müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Alternatif beslenme şekilleri için de organik, katkısız, glutensiz, şekeri, yağı ve tuzu azaltılmış, bitki bazlı gibi ürün çeşitliliğini de genişletmeye devam eden Metro Türkiye, 300’e yakın vegan, 200’ü aşkın organik gıdayı da raflarında sunarak müşterilerinin sağlıklı beslenme yolunda tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Protein ve lif bakımından zengin mercimek unundan Metro Chef makarna çeşitleri, yüzde 100 hurmadan üretilen şeker ilavesi hurma dolgusu, frambuaz ve karadutlu Metro Chef dondurmalar, geleneksel tatlardan vazgeçemeyenler için vegan Metro Chef lahmacun ve içli köfte gibi çeşit çeşit ürün bitki bazlı beslenme tercih edenlerin vazgeçilmezi oluyor.

Organik ürün yelpazesini de her geçen gün genişleten ve temmuz ayı itibarıyla tüm kendi markalı organik ürünlerinde de yüzde 100 izlenebilirlik sunan Metro Türkiye, meyve sebzeden bakliyatlara, yumurta, un, domates püresi ve salçası gibi temel malzemelerden soğuk çaylara kadar geniş yelpazede organik ürünü müşterilerine sunuyor.

En çok tercih edilen protein kaynaklarından biri olan balık çeşitleri Metro Türkiye aracılığıyla en güvenilir haliyle tüketicilerle buluşuyor. Soğuk zincir kırılmadan, denizden çıktığı tazelikte, izlenebilir tedarik zinciriyle tüketiciye ulaşan balıklarda uygulanan “ürünü kaynağından alma” prensibi, yalnızca yerli ürünler için değil, ithal ürünler için de uygulanıyor.

