Metro Türkiye'den Slow Food Aşçı Dayanışması Türkiye ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye'nin gastronomi platformu Gastronometro, Slow Food Aşçılar Dayanışması Türkiye ile iş birliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'nin, kendi çatısı altında bulunan, AR-GE, eğitim ve sektörün buluşma merkezi olan Gastronometro, Slow Food Aşçı Dayanışması'nın Türkiye lansmanına ve yıl boyunca şeflerin yapacağı etkinliklere ev sahipliği yaparak önemli bir iş birliğine imza attı.

Verilen bilgiye göre, Anadolu; Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar ve Akdeniz arasındaki kavşakta yer alması nedeniyle biyoçeşitliliği, ırkları ve işlenmiş gıda ürünleri bakımından dünyanın en zengin gıda miraslarından birine ev sahipliği yapıyor. Ancak bu gastronomi mirası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Slow Food, Anadolu ve Trakya mutfağının gizli mücevherlerini tanıtmaya ve korumaya kendini adamış bir grup aşçıyı bir araya getirerek biyolojik çeşitliliğin nihai koruyucuları olan küçük ölçekli esnaf çiftçi ve yerel üreticilerle somut köprüler kuruyor.

Türkiye'deki Slow Food Aşçılar Dayanışması, yemek veya menülere verilen bir ödül anlamına gelmiyor. Anadolu gastronomisinde çiftçilerin oynadığı kilit rolün bilincinde olan şeflerin ve bunu mümkün kılan malzemelerin korunmasını sağlayan bir dayanışma olarak tanımlanıyor.

Slow Food; şimdiden sebze çeşitleri, hayvan ırkları ve işlenmiş gıda ürünleri gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 80'den fazla gıda ürününün geleneksel yöntemlerle işlenerek Nuh'un Ambarı'na kataloglanmasını gerçekleştirdi.

Slow Food Aşçı Dayanışması aracılığıyla şefler, artık bu ürünlerin sürdürülebilir bir gelecek sağlaması için yerel ve ihmal edilmiş gıda bileşenlerini ve onların devamlılığını sağlayan toplulukları kullanmayı taahhüt ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından yeme içme sektöründen 30 şef de dayanışma çağrısına katılımlarını bildirdi.

- "Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin merkezine sürdürülebilirliği alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, şunları kaydetti:

"Aşçıları iyi, adil ve çevreci bir sürdürülebilir gastronomi çerçevesinde birleştirmeyi ve buna uygun programlar yürütmeyi hedefleyen Slow Food Aşçı Dayanışması'nı yereli desteklemesi, sürdürülebilirliği güçlendirmesi ve gıda sürdürülebilirliğinin en önemli aktörleri arasında yer alan şefleri sürece dahil etmesi bakımından çok değerli buluyor ve onları Gastronometro'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Metro Türkiye olarak biz de 30 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin merkezine sürdürülebilirliği alıyor ve bu konuda öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın önemli bir parçasını da yerel ve coğrafi İşaretli ürünler gibi değerlerimizi korumak ve geleceğe taşımak oluşturuyor. Yerel değerleri korumadan Türk mutfağını sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımanın mümkün olmadığını biliyor ve uzun yıllardır bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bizimle aynı değerleri benimseyen Slow Food Aşçı Dayanışması'nın faaliyetleri çerçevesinde şeflerimizin yıl boyunca çok güzel çalışmalar imza atacaklarına ve genç şeflere de ilham vereceklerine inanıyoruz."

