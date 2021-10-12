Metro Türkiye'den yeni ekşi mayalı ekmek çeşitleri

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, Metro Chef markası altında yeni ekşi mayalı ekmek çeşitlerini satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, 30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, sağlıklı ve alternatif beslenme tarzlarına yönelik ürün çeşitliliğini de artırmaya devam ediyor. Sofraların vazgeçilmezlerinden ve en temel besinlerden olan ekmeği mağazalarında 70 farklı çeşitte müşterilerine sunan Metro Türkiye, son olarak Metro Chef markası altında yeni Ekşi Mayalı Kastamonu, Çavdar, Tam Buğday ve Siyez Ekmeklerini de satışa sundu.

Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri tarafından özel olarak hazırlanan Metro Chef Ekşi Mayalı Ekmekler, doğal ekşi maya ile 24 saatlik hem sıcak hem de soğuk fermantasyon yöntemi kullanılarak üretiliyor. Bununla birlikte bol lif içermesi nedeniyle sağlıklı beslenmeye önem veren kişiler için de uygun besin alternatifi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre ekşi mayalı ekmekler probiyotik etkileri ile bağırsak problemlerini gidererek zayıflamaya; sindirim sistemi problemlerinin, insülin direncinin, demir eksikliği anemisinin, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesine de yardımcı oluyor.

Müşterilerini her zaman güvenilir gıda ile buluşturma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi tarafından kabul görmüş IFS Global Market standartlarını baz alarak Metro Chef markalı ekmek ürünlerini fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler dâhil 30 farklı parametrede analiz ediyor ve sadece bu analizlerden geçen ürünlere raflarında yer veriyor.

- "Ekşi mayalı ekmeklerimiz, besleyici olma özelliğiyle de öne çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, en az 30 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle insanlığın en eski, en temel ve en önemli gıda maddesi olarak bilinen ekmeğin Türk mutfak kültüründe de yerinin daima ayrı olduğunu belirtti.

Alkaç, şunları kaydetti:

"Kültürümüzde ana yiyecek kabul edilen ekmeği yapmak ne kadar kolay görünse de incelikleri vardır. Türk mutfak kültürünü korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bir şirket olarak bizler de binlerce yıldır sofralarımızda yer alan bu değeri koruyarak yeni Metro Chef ekşi mayalı ekmek çeşitlerimizi raflarımıza getirdik. Kastamonu, Çavdar, Tam Buğday ve tahılların atası olarak bilinen siyez unundan yapılan Siyez Ekmeği olmak üzere 4 çeşitten oluşan ekşi mayalı ekmeklerimiz, ayrıca içerdiği bol lif sayesinde besleyici olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Metro Türkiye olarak sağlıklı ve alternatif beslenme trendlerini takip eden müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılama çalışmalarımız doğrultusunda ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz."

