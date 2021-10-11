Metrobüs arızası nedeniyle Beylikdüzü hattında araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Belediye durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü yönünde hareket eden bir metrobüs, Beylikdüzü Belediye durağında arızalandı.

Yolcular, arkadan gelen diğer metrobüse alınırken, arıza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında uzun araç kuyruğu oluştu.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından, bir süre aksayan seferler normale döndü.



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