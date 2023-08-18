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Metrobüste kredi kartı vurgunu; 3 katı fiyat alınıyor

18.08.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da metrobüs ücretinin kredi kartıyla temassız ödemede 60 lira olarak tahsil edilmesi dikkat çekti.

Metrobüste kredi kartı vurgunu; 3 katı fiyat alınıyor

İstanbulkart ile 22,26 olan ücret kredi kartıyla ödemede yolculardan 60 lira kesiyor.

İstanbul’da toplu taşıma ücretleri yüzde 51.52 zam yapılmıştı. Bu kararla metro, otobüs, vapur ve tramvayda tek biniş 15 liraya, metrobüste ise 22,26 liraya yükseltilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakın geçmişte toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme dönemini başlatmıştı. Son zamlardan sonra özellikle metrobüs binişlerinde temassız kredi kartıyla ödemede tahsil edilen tutar dikkat çekti.

KREDİ KARTINDA 3 KATI FİYAT

Normalde 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan kredi kartlı ödemelerde 3 kat fazlası 60 TL olarak çekildiği görüldü. Ödemeyi kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapmak isteyenler; otobüs, vapur, metro ve tramvayda ise 15 lira yerine 30 lira ödüyor. İETT’nin sitesinde yer alan tarifelerde metrobüs yolculuklarında bir durak gidiş 10,74 lira, en uzun yolculuk ise 22,26 lira olarak gösteriliyor.

CEVİZLİBAĞ’DAN ÇAĞLAYAN’A 60 LİRA

Normelden 3 katı fazla fiyat alınmasının farkedilmesiyle kullanıcılar, sosyal medyadan tepki vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adıyla açılan etiketlerden uygulanan fahiş fiyat yöntemi eleştiriliyor. Bazı kullanıcılar, metrobüsle Cevizlibağ’dan Çağlayan’a gitmek için bu yöntemle 60 lira ödemek zorunda kaldığını belirterek ateş püskürüyor.

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