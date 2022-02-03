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  4. Metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

03.02.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökay A, metrobüste yolculuk yapan Murat K. ve amcası Mustafa K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Gökay A, Murat K. ve Mustafa K'yi bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kavgaya müdahale etti.

Yaralanan Murat K. ve Mustafa K. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Gökay A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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