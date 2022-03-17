Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret eden sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Yılmaz ile müştekiler Senanur Damgacı, Nilgün Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kara katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Azize Nur Kara, olay günü metroya bindiğinde sanığın karşısında oturduğunu ve rahatsızlığı olması nedeniyle maskesinin burnunun altında olduğunu anlattı.

Bu sırada kendisine "maskeni kapa" diyen sanığı rahatsızlığı olduğunu söylediğini belirten Kara, sanık Yılmaz'ın da "Benim de astımım var, ama ben maske takıyorum. Sen de takacaksın." ifadelerini kullandığını aktardı.

Kara, kendisiyle kaba bir şekilde konuşmaya devam eden sanığa diğer müşteki Senanur Damgacı'nın "Hanımefendiye böyle bağıramazsınız." dediğini, sanığın da "Sen karışamazsın." diyerek küfür etmeye başladığını, daha sonra sanığın Senanur Damgacı'nın yakasına yapışarak boğazını sıktığını, Damgacı'nın da kendisini savunduğunu anlattı.

- Sanıktan şikayetçi olmadı

Birden ortalığın karıştığını dile getiren Kara, "Herkes ayaklandı. Biri bıçak var diye bağırıyordu. Güvenliklere de sesleniyorlardı. Sanık bu esnada bıçak çıkarmıştı. Bu hengamenin arasından Senanur'un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Sanık elindeki bıçağı sağa sola savurarak keserim tarzında sözler söyleye söyleye metrodan indi. Şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yılmaz, Senanur Damgacı'nın metronun içerisinde kendisine bağırarak rencide edici bir şekilde konuştuğunu, müştekiye asla fiziki bir müdahalede bulunmadığını söyledi. Sanık Yılmaz, metro içerisindeki kamera kayıtlarının yeniden teminini talep ederek, tahliyesini istedi.

Müdahil avukatı Birsan Baş ise görüntülerden de anlaşılacağı üzere sanığın suç işleme kastının yoğun olduğunu belirterek, Emrah Yılmaz'ın dosyaya sunduğu psikolojik rahatsızlığını ilişkin belgelerin 2017-2018 yılına ait tek hekimli raporlar olduğunu, sanığın bu belgelere rağmen askerliğini yaptığını ifade etti.

Avukat Baş, sanığın cezai ehliyetini etkileyecek bir raporun dosyada bulunmadığını dile getirerek, "Sanık pişmanlık sergilememiştir. Geçen celse alınan savunmasında güvenlik görevlilerine suçu atmıştır. Tahliye olması halinde sabıka kaydı ve pişmanlık sergilememesi sebebiyle tekrar suç işleme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda da suçu yine mahkemeye atacaktır." diyerek sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Tekrar söz alan sanık, "Görüntülerde ettiğim küfürleri doğru bulmuyorum. Zaten bunun pişmanlığını yaşıyorum. Ancak salgının yoğun olduğu bir dönemde maske takmayan Azize Nur Kara'yı uyarmam üzerine müşteki Senanur araya girmiş ve beni sert bir dille eleştirmiştir. Bana yapıcı yaklaşmamıştır, bana tekme atmıştır. Bu hususların gözetilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İşletmeleri Şefliğine yazı yazılarak, olay anına ilişkin metro içerisini ve istasyonu gösteren kamera kayıtlarının CD'ye aktarılarak gönderilmesini istedi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

İddianamede Emrah Yılmaz'ın, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

