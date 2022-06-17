YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Metroda kadınların görüntülerini kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Metroda kadınların görüntülerini kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

17.06.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metroda kadınların görüntülerini kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de metrodaki kadınların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy metrosunda bir kişinin kadınların görüntülerini kaydettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polislerin görüştüğü G.Y. adlı kadın, Alibeyköy metrosuna bindiğini, yanında oturan kişinin cep telefonuyla 4 kadının videosunu çektiğini gördüğünü anlattı.

Daha sonra asansöre binerken şüphelinin yanına giderek cep telefonuna baktığını söyleyen G.Y, çekilen videolar arasında kendi görüntülerinin de olduğunu gördüğünü aktardı.

Polis, G.Y'nin şikayeti üzerine şüpheli N.S.M'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"D-8 Yatırım Forumu"nun 25'inci yıl özel resepsiyonu gerçekleştirildi"D-8 Yatırım Forumu"nun 25'inci yıl özel resepsiyonu gerçekleştirildi
Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden olduOstim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandıGÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.