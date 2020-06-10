YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Metrorolojiden Bursa için sarı uyarı

Metrorolojiden Bursa için sarı uyarı

BURSA HABERLERİ  | 10.06.2020 23:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, Bursa’da yarın saat 11.00 ile 22.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek ’sarı’ uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için hava durumunun potansiyel tehlikede olduğunu gösteren ’sarı’ uyarıda bulundu.

Metrorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, Bursa’da yarın saat 11.00 ile 22.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek ’sarı’ uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için hava durumunun potansiyel tehlikede olduğunu gösteren ’sarı’ uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Yaylada yıldırım düşen ev yandı

Yaylada yıldırım düşen ev yandı

Vali Karaloğlu’ndan duygusal paylaşım: “Vakit saati doldu”

Vali Karaloğlu’ndan duygusal paylaşım: “Vakit saati doldu”

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Vatani görevini tamamlayan Erzincanlı gençten haber alınamıyor

Vatani görevini tamamlayan Erzincanlı gençten haber alınamıyor

Bursa Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:08
İkindi
17:06
Akşam
20:40
Yatsı
22:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
29 Ekim Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.