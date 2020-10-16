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Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm, riskli yapı raporu veya ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş yapılar için 2019 yılından beri gerçekleştirilen hummalı çalışmalar, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi’ne İstanbul’da rekor getirdi.

Kentsel dönüşüm, riskli yapı raporu veya ilgisizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş yapılar için 2019 yılından beri gerçekleştirilen hummalı çalışmalar, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi’ne İstanbul’da rekor getirdi. Kayıtlara göre İstanbul genelinde en çok metruk bina yıkan ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi’nin söz konusu çalışmaları, diğer belediyelere de örnek oldu.
İlçe genelinde hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike oluşturan metruk yapılar ile ilgili sürekli bir çalışma modeli geliştiren Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 1 yıl içerisinde hatırı sayılır sayıda metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Bürokratik yazışmalar, teknik zorlukların yanı sıra öngörülemeyen pek çok problemle karşılan personelin özverili çalışması sonucu 2019 yılı Mart ayından bu yana ilçede toplam 107 metruk bina yıkıldı.
Süreç nasıl işliyor?
Kartal Belediyesi; hakkında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ilgili gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yıkımlarını gerçekleştiriyor. 6306 sayılı yasa gereği önce sahipleri tarafından yıkılması beklenen; ancak yasal süre içinde sahipleri tarafından yıkılmayan metruk binalar, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Binaların yüksek ve büyük olması durumunda ise yıkımlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istenerek yapılıyor. Sahipleri tarafından ilgisizlik sonucu metruk hale gelmiş yapılar için de uzun bir yazışma süreci gerçekleştiren ekipler, gerekli yasal süreyi bekleyerek mal sahiplerine ya da yasal temsilcilerine yapılan resmi tebligatların ardından yıkım sürecini başlatıyor. Çevre halkının şikâyetçi olduğu ve başta uyuşturucu madde kullananlar olmak üzere yasadışı işlerin mekânı haline gelen metruk binaların yıkımlarının tamamlanmasının ardından, yıkım ücreti için yapıların tapularına şerh konuluyor.
Önce can güvenliği
Metruk binaların yıkımından önce zabıta memurları ve ekipler binaların içini, en ince ayrıntısına kadar kontrol ederek yıkım sırasında içeride her hangi bir canlının kalmamasını sağlıyor. Başta kedi, köpek olmak üzere kuşlar için de binalar köşe bucak kontrol ediliyor. Çocuklar için de büyük risk oluşturan binalar birkaç kez yapılan bu kontrollerin ardından dakikalar içinde yerle bir ediliyor ve bulunduğu alan risksiz hale getiriliyor. Yıkımlar sırasında gerekirse yaya veya araç trafiği durdurulurken çıkan tozun asgari düzeyde kalması için yıkım alanına özel bir araçla sürekli olarak tazyikli su sıkılıyor.

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