Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Antalya’da kullanılmayan bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın, çevre binada yaşayan vatandaşları korkuttu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki kullanılmayan bir apartmanın 4’üncü katında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

