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Metruk binada yangın

VAN HABERLERİ  | 01.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde metruk bir bina çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, gece 1:20 sularında İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan metruk bir binada meydana geldi.

Metruk binada yangın

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde metruk bir bina çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece 1:20 sularında İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. 7 personelle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın çevre binalara sıçramadan söndürülürken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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