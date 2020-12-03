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Metruk binaların yıkımına devam ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.12.2020 13:54 | Son Güncelleme

Gölcük Yukarı Değirmendere’de bulunan metruk yapı Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerince yıkıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orta ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor.

Gölcük Yukarı Değirmendere’de bulunan metruk yapı Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi orta ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediyor. 1999 Marmara Depremi’nde hasar görerek kullanılamaz hale gelen ve kent güvenliği için tehlike oluşturan yapılar Büyükşehir tarafından yıkılıyor. Gölcük’te gerçekleştirilen yıkım çalışmaları kapsamında Yukarı Değirmendere’de bulunan metruk yapı Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Kasım ayı Büyükşehir Meclisi’nde deprem çalışmaları için 50 milyon TL ayrılmasının ardından başlanan yıkım çalışmaları önümüzdeki günlerde de sürecek.
Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmaları ise 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında olası deprem senaryolarına hazırlandıklarını belirtti. Kocaeli’nin depreme en dayanıklı şehir haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, deprem çalışmaları için 50 milyon TL’lik bütçe ayıracaklarını dile getirdi.

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