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Metruk ev yangını geceyi aydınlattı, sürücüler alevleri yüzlerinde hissetti

20.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da metruk bir evde çıkan yangın, geceyi adeta aydınlattı. Tüm evi saran alevlere yakın kısımdan geçen sürücüler, araçlarının camları kapalı olmasına karşın yangının sıcaklığını yüzlerinde hissetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında metruk ev küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki metruk bir evde çıktı. Metruk yapıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarla birlikte şiddetini arttıran alevler evin tamamını sararak gökyüzünü aydınlattı.

“CAM KAPALI AMA SICAKLIK GELİYOR"

Çevrede toplanan vatandaşlar ile caddeden geçen sürücüler o anları yangını cep telefonuyla kaydetti. Alevleri uzaktan görüp sera yangını zanneden bir sürücü, aracıyla olay yerine yaklaştığında sarf ettiği, “Cayır cayır yanıyor. Cam kapalı ama sıcaklık geliyor” sözleri, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Öte yandan, yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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