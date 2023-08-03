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Metruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyor

03.08.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Belediyesi, metruk binaların yıkılması noktasında yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında yer alıyor.

Metruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyor

Madde bağımlıları ve hırsızlar tarafından mesken tutulan metruk binaların mahalle sakinleri için büyük sosyal risklere yol açtığını göz önünde bulunduran Osmangazi Belediyesi, vatandaşların mal ve can güvenliğini korumak adına metruk binaları tek tek yıkıyor. Meydana getirdiği sosyal sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği de oluşturan ve her an çökme ihtimali bulunduğu için vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek yıkılıyor. Bu konuda yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, son olarak Panayır Mahallesi’ndeki iki katlı metruk binayı yıktı. Mahalle sakinlerini her geçen gün tedirgin eden binanın yıkılması vatandaşları oldukça mutlu etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekerek, “Metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan çok yoğun şikâyet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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osmangazi belediyesi

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