MEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini gezdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çevre Mühendisliği bölümü öğrencileri, Çevre Mühendisliği Uygulamaları dersi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini gezerek bilgi aldı.

Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi, MEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Mazmancı, Öğretim Üyesi Dr. Hüdaverdi Arslan, Öğretim Üyesi Dr. Mutlu Yalvaç ve yüksek lisans öğrencileri tarafından ilerleyen yıllarda da yapılması planlanan araştırmalar için ilgi odağı oldu. Bu çerçevede, Çevre Mühendisliği Uygulamaları dersini alan öğrenciler, MESKİ Genel Müdürlüğü Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisine teknik gezi düzenledi.

Üniversite öğrencileri, atıksu arıtma tesisleri ile ilgili derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak görme fırsatı bulabilmek amacıyla Erdemli ve Silifke sahil bölgesinin en önemli tesislerinden biri olan MESKİ Genel Müdürlüğü Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisini gezdi. Tesisi gezen öğrencilere ilk önce tesis hakkında bilgilendirme yapılarak, tesisin arıtma sistemi anlatıldı. Daha sonrasında Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesis Sorumlusu Çevre Mühendisi Azim Mislina Şeker nezaretinde sahaya çıkılarak, tesisin ünite kısımları gezilip tesis hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Öğrencilere, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisinin 40 bin eş değerli nüfusa ve 7 bin 920 m3/gün kapasiteye sahip olmakla beraber, 3 kademe olan fiziksel arıtım, biyolojik arıtım ve ileri kademe arıtım süreçleri, tesisin yüzde 95 arıtma verimine sahip olduğu, tesiste azot ve fosfor giderim işlemlerinin yapıldığı bilgisi aktarıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye’deki örneklerinden daha ileride ve iddialı atıksu arıtma tesislerinden biri olan Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye’deki su ve kanal idareleri içerisinde yalnızca 6 adet kurulu ve çalışır vaziyette bulunan ileri biyolojik atıksu arıtma teknolojisine sahip olan Membran Biyo-Reaktör (MBR) sistemine göre çalışmaktadır. Arıtma süreçlerinde tesisin giriş ve çıkış yapılarından alınan numuneler günlük olarak tesiste bulunan laboratuvarda incelenmektedir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan parametrelere uygun değerlere sahiptir. Bugün tesisimizi ziyaret eden üniversite öğrencilerine tesiste bulunan otomasyon sistemi, proses ve sistemin kullanım mantığı uygulamalı olarak anlatılmıştır. Şehrin farklı noktalarında bulunan atıksu arıtma tesislerimiz ile halkımızın gönül rahatlığı ile denize girebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

