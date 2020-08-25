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MEÜ Covid-19 laboratuvarından yüzde 100’lük başarı

MERSİN HABERLERİ  | 25.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, üniversitenin kendi imkanları kullanılarak hayata geçirilen Covid-19 Moleküler Laboratuvarı, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer aldı.Mersin Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mart ayında başlayan SARS CoV-2 pandemisi ile mücadelede etkin faaliyet gösteren Covid-19 laboratuvarının başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi.

Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, üniversitenin kendi imkanları kullanılarak hayata geçirilen Covid-19 Moleküler Laboratuvarı, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer aldı.
Mersin Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mart ayında başlayan SARS CoV-2 pandemisi ile mücadelede etkin faaliyet gösteren Covid-19 laboratuvarının başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. MEÜ Covid-19 laboratuvarı, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer alarak önemli bir sonuç elde etti.
13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren Covid-19 Moleküler Laboratuvar, hastalığın tanı, tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, üniversitenin imkanları kullanılarak hayata geçirildi.
Kurulduğu günden bu yana laboratuvar, Sağlık Bakanlığı tarafında organize edilen ve Covid-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının katıldığı, ’ISO/IEC 17043: 2010’ standartlarında hizmet veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol Programına dahil oldu.
Laboratuvar bu kapsamda, 10 hafta süresince MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, 10 haftalık süreçte ülke genelinde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği raporunda, MEÜ Covid-19 Moleküler Laboratuvarının, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.

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