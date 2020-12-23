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MEÜ idari personeli Görevde Yükselme Sınavında ter döktü

MERSİN HABERLERİ  | 23.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

19 tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Görevde Yükselme Sınavı 21 Aralık Pazartesi günü yapıldı.

19 tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.
Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Görevde Yükselme Sınavı 21 Aralık Pazartesi günü yapıldı. Eğitim Fakültesi ve Turizm Fakültesi binalarında gerçekleştirilen sınava 14’ü şube müdürlüğü, 144’ü şef kadrosu için olmak üzere toplam 158 personel katıldı.
Sınav, Covid-19 tedbirleri kapsamında büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümü yapılarak binalara alınan personel, maskeli bir şekilde ve mesafe kurallarına uygun olarak salonlarda görevde yükselmek için ter döktü.
MEÜ Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınav, Türkiye’de yürütülen ulusal sınav standart kalitesi gözetilerek uygulandı. Hazırlanan sınav evrakı kapalı kutularda sınav görevlilerine teslim edildi. Gözetmenler nezaretinde gerçekleştirilen sınav sorunsuz tamamlandı.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sınavın şeffaf ve güvenli bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sınav sonuçlarının ardından görevde yükselecek tüm personelimize yeni unvanlarının hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.

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